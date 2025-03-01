За зачиненими дверима: стали відомі пікантні подробиці особистого життя Дженніфер Еністон

У той час як про успішну кар'єру Дженніфер Еністон, яка продовжує дивувати шанувальників струнким тілом та сяючою шкірою, відомо багато, її особисте життя тримається в таємниці. Так ведеться з моменту її розлучення з Джастіном Теру у 2018 році. До цього було її розлучення з Бредом Піттом після чуток про те, що він нібито зраджував їй з Анджеліною Джолі. І це не було секретом для людей, пише видання Koimoi.

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Після останнього розлучення зірка «Друзів» тримає більшу частину свого особистого життя подалі від уваги публіки. Про її романи та історії знайомств майже нічого невідомо.

Як повідомляють журналісти, Дженніфер любить зустрічатися, але тримається стримано, щоб не привертати значної уваги.

«Джен завжди знайомилася з хлопцями через своїх друзів і свою команду менеджерів. Вона часто влаштовує зустрічі, актори просять своїх представників дзвонити її представникам, і вони діють виходячи з цього», — повідомляє джерело.

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Конфіденційність стала дуже важливою для актриси. Зірка зберігає у таємниці свої романтичні історії.

«Це все відбувається за зачиненими дверима. Вона зустрічає їх у будинках їхніх спільних друзів, або вони приходять до неї додому. Вона вважає за краще контролювати ситуацію й оберігати свою конфіденційність», — розповів інсайдер.

Усе це тому, що Дженніфер Еністон відчуває великий додатковий тиск щоразу, коли преса дізнається про стосунки.

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«Вона вважає за краще не мати з цим справу, поки стосунки не стануть серйозними, — пояснив інсайдер. - Поки що Джен не знайшла нікого, хто був би достатньо надійним, щоб оприлюднити. Але вона зустрічається набагато частіше, ніж люди уявляють».

Тим часом актриса Анджеліна Джолі почала відкрито звинувачувати колишнього чоловіка Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у всіх своїх бідах.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дженніфер Еністон розвінчала популярну мантру про здоров’я.

Фото: Getty Images

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