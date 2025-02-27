Кім Чен Ин ще «підкинув» своїх солдатів путіну

В січні розвідка повідомляла, що росіяни відвели північнокорейських солдатів, які брали участь в бойових діях на території російської Курщини — причиною називалися великі втрати. За деякими даними, з 11−12 тисяч військових, який відправив на допомогу путінським військам Кім Чен Ин, близько третити були виведені зі строю — загинули або отримали поранення.

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Втім, наразі розвідка Південної Кореї стверджує, що КНДР надіслала до Курської області нові підрозділи, повідомляє «Мілітарний» з посиланням на Yonhap. Точні кількість свіжих «солдатів Кіма» встановлюється, але ЗМІ пишуть про 1000 — 3000 військових, які прибули на Курщину з січня по лютий цього року. У той же час південнокорейські військові офіційні особи говорят по понад тисячу північнокорейських військовослужбовців.

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За оцінками міністерства оборони Південної Кореї, КНДР окрім солдатів та балістичних ракет і боєприпасів, передала росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії. До речі, нещодавно українські бійці 412-го полку NEMESIS вперше уразили північнокорейську 170-мм САУ М1989 Koksan.

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А очільник ГУР МО України Кирило Буданов не виключав, що Пхеньян може надати рф ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23.

Фото «РІА Новості»

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