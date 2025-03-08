Рекордна кількість жінок: в Антарктиду з України вирушила ювілейна 30-та експедиція

Попри криваву війну з рф в Україні продовжує розвиватися наука. Так 8 березня в Антарктиду вирушила ювілейна 30 експедиція, яку очолив полярник і метеоролог Олександр Полудень. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.

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Згідно з повідомленням, спочатку команда автобусом дістанеться до Польщі, а звідти літаками — до Південної Америки. Безпосередньо до Антарктики вчені вирушать на борту українського криголама «Ноосфера».

Ювілейна 30 експедиція. Фото Facebook

«Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок — четверо. Ба більше, ця експедиція — ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії», — розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Учасники експедиції. Фото Facebook

Всього у складі експедиції — 13 учасників та учасниць: 8 вчених, лікарка, кухарка, системний адміністратор, системний механік та дизеліст-електрик. Вони проводитимуть геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримуватимуть інфраструктуру станції.

На «Вернадському» ювілейна експедиція має замінити попередню команду та пропрацювати в Антарктиді до квітня 2026 року.

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Відзчначимо, що у 2024 році полярники з України опинился на станції у справжній облозі через …бебі-бум у пінгвінів.



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