«Потап, він і в Африці Потап… Всім дідам дулю з маком»: Wellboy відреагував на «забудькуватість» скандального репера-втікача

Український cпівак Антон Вельбой (Wellboy) прокоментував інтерв'ю скандального репера Потапа російському блогеру Юрію Дудю. Артиста обурило те, що продюсер-втікач не зміг згадати його ім’я.

ВІДЕО ДНЯ

Під час бесіди з росіянином про експродюсера Вельбоя Бардаша, який втік до рф, Потап не зміг пригадати, хто є виконавцем популярних хітів «Вишні» та «Гуси». Російський блогер допоміг йому, підказавши, що це Wellboy.

«Він дуже непогано почав. Це Бардаш. Сам Wellboy, але і Бардаш», — сказав репер.

Wellboy згадав про свою зустріч із Потапом у Мадриді та зазначив, що тоді репер пам'ятав, як звати колегу.

РЕКЛАМА

«Викликаю вас на бій. Сидить. Ех, дядя Льоха. Цей фрагмент інтерв'ю мені скинули підписники. Я подивився його до своєї згадки й вимкнув, чердан кипить. Потап, він і в Африці Потап. Я з ним перетинався у Мадриді, і тоді він пам’ятав, як мене звуть, а зараз навіть шкода цього добряка. Пам’ятайте, що в нас у 100 разів більше „elefante“, тому що ми тут. Ми на базі й наша молодь качає, а всім дідам дулю з маком», — розповів артист.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Wellboy повідомив, що що його побили.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/a.wellboy

48

Читайте нас у Facebook