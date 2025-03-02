І вашим, і нашим: Потапа відправили на пенсію, а він знайшов «заміну» Каменських (відео)

Після концерту у столиці Естонії Таллінні репер Олексій Потапенко (Потап) вирушив до Ізраїлю.



Так, на своїй сторінці в соцмережах він виклав відео з аеропорту, на якому він вітається із шанувальниками.

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Також Потапенко опублікував відео з концерту у Хайфі, на якому виконував свої пісні російською мовою.

Олексій Потапенко, який раніше виступав із дружиною Анастасією Каменських, змінів партнерку. Адже Каменських залишилася в Україні.

В репертуарі Потапа — в основному, старі пісні, включно з «Пупиришками».

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До речі, в нещодавньому інтерв'ю Юрію Дудю Потап заявляв, що не хоче згадувати пісні російською, але насправді не цурається їх виконувати. Така «подвійна» мораль привела до того, що Олексія Потапенка розкритикували у мережі.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що Олексій Потапенко розповідав, як йому пропонували «продати» Настю Каменських для спілкування. Наразі его дружина веде активне життя, про яке розповдає у соцмережах.

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Фото зі сторінки Олексія Потапенка у соцмережах

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