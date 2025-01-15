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Події

Напад на співака Wellboy: в поліції прокоментували ситуацію

14:00 15 січня 2025
Антон Вельбой, фото instagram.com/a.wellboy

На початку тижня український музикант Wellboy (Антон Вельбой), який розвиває сольну кар'єру, а також бере участь у благодійних проєктах, повідомив у stories соціальної мережі, що його побили.

За його інформацією, це сталося у Києві на вулиці Басейній.

Співак не став розкривати подробиці, а лише лаконічно написавши, що «за дівчат потрібно боротися».

Потім він показав відео свого обличчя з величезною шишкою на голові та довідку, де зазначено, що в нього діагностували забої м'яких тканин.

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Згодом подію прокоментували правоохоронці.

«Наразі з'ясовуються обставини нападу і за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строк до одного року», — ідеться в повідомленні.

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Зазначимо, що Антон Вельбой — український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу «X-Фактор» і Національного відбору на «Євробачення-2022».

Також нагадаємо, що інший популярний український співак, Артем Пивоваров розповів про свій шлях у творчості й наголосив, що всього він добився самостійно.

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Фото: instagram.com/a.wellboy

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