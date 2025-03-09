Тельцям важливо не зірватися, а Близнюкам — визнати свою провину: гороскоп на 10 березня

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, яким найбільше поталанить на цьому тижні, розробили прогноз на 10 березня для всіх знаків Зодіаку, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам варто ощадливо витрачати ресурси організму. В цей день варто зосередитися на важливих рішеннях та справах, а другорядне відкласти на потім.

Водолій

Водоліям треба вірити у власні сили, адже занижена самооцінка ще нікому не принесла добра. Віра в себе та свої сили дозволить подолати всі перешкоди.

Риби

Рибам варто уникати спілкування з керівництвом. Категорично не рекомендується сьогодні обговорювати підвищення зарплати.

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Овен

Овнам варто присвятити час очищенню — насамперед моральногу. Це можна зробити у будь-який спосіб. Наприклад, за допомогою класичної музики та поезії.

Телець

Тельцям, з'ясовуючи стосунки з близькою людиною, треба намагатися не зриватися на істерику і не підвищувати тон. Інакше, уникнути серйозної сварки не вдасться.

Близнюки

Близнюкам не треба заперечувати свою провину в помилці, яку вони зробили напередодні. Краще визнати її, проаналізувати та спробувати виправити ситуацію.

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Рак

Ракам не варто ставити перед собою грандіозних цілей, адже досягти їх все одно не вдасться. Інакше, у них може розвинутися почуття невдоволення собою.

Лев

Левам не варто реагувати на претензії малознайомих людей, адже їхні слова не матимуть до них жодного стосунку.

Діва

Дівам сьогодні не варто розпочинати роботу над новими проєктами, адже вони не будуть успішними. Краще завершити вже розпочаті.

Терези

Терезам не варто квапитися і намагатися пошвидше закінчити поточні справи. Інакше, це може призвести до напруженості та завадить виконати складений план.

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Скорпіон

Скорпіонам варто присвятити час виявленню помилок та усунути їх, доки вони не призвели до серйозних наслідків.

Стрілець

Стрільцям варто утриматись від грубих слів, злих натяків, а також не треб поширювати чутки.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на поточний тиждень.

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