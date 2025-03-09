Експерти зі Східних прогнозів склали гороскоп на наступний тиждень (10−16 березня). Їхній прогноз допоможе краще розуміти себе і навколишній світ, і прожити тиждень більш плідно, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам краще присвятити цей час турботі про своє здоров'я та подумати про відмову від шкідливих звичок. Також важливо не забувати і про духовний розвиток і намагатися прислухатися до себе.

Бик

Бикам потрібно уважніше ставитись до вибору розваг найближчими днями. Їм варто спрямувати енергію у творче русло. Наприклад, приділити увагу фізичній активності.

Тигр

Тигрів чекає вдалий тиждень, особливо у питаннях впевненості у собі. Їхня харизма і привабливість зростуть. Це підходящий час для укладання угод та просування кар'єрними сходами.

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Кролик

Кроликам важливо приділити увагу творчій стороні життя — це допоможе розкрити внутрішній потенціал та придумати щось нове. Їм потрібно проявляти турботу та великодушність.

Дракон

Драконам варто бути готовими до змін пріоритетів — це може створити елемент хаосу, але призведе до позитивних змін. Для них настав час для рішучих кроків.

Змія

Зміям цього тижня краще покладатися насамперед на власні сили. Спокій і мудрість допоможуть їм зберегти внутрішню гармонію та рухатися вперед.

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Кінь

Коням надасться безліч ситуацій, де вони зможуть вчинити по совісті, надавши підтримку або виявивши великодушність. Також їм варто замислитись про подорож.

Коза

Кози можуть зіткнутися із заздрісниками та недоброзичливцями, але доля вже готує для них заслужену відплату. Тому їм не варто відволікатися на помсту, а краще жити у радості.

Мавпа

Мавпам лінуватися і відкладати справи на потім особливо небезпечно, оскільки найближчим часом можуть виникнути нові перешкоди. Важливо увійти до робочого ритму і використовувати цей час продуктивно.

Півень

Півнів чекає тиждень, повний хаосу, але в цій вихорі подій можна знайти важливі життєві уроки. Доля надасть цінні можливості для зростання.

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Собака

Собакам слід уникати образ та негативних емоцій. Важливо пам'ятати, що внутрішній світ формує зовнішню реальність, тому потрібно проявляти спокій та позитивний настрій.

Свиня

На Свиней чекає сприятливий період, коли успіх супроводжуватиме їх у всіх сферах життя. Астрологи радять діяти одразу в кількох напрямках.

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