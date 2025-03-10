Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, який раніше наполягав на відставці президента України, заявив, що Володимир Зеленський повністю «повернувся обличчям» до українсько-американської угоди про видобуток корисних копалин, яка не була підписана після гарячої суперечки між двома делегаціями наприкінці минулого місяця, пише The Hill.

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«Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів зробив крок назустріч. Він фактично вибачився за все це. І він сказав: „О, ні, ні, ми б хотіли цю угоду все ж таки“. Я думаю, що він несподівано прокинувся, — сказав Джонсон. — Я думаю, що багато людей в його країні були засмучені тим, як це було зроблено. Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів».

Угоду про видобуток корисних копалин, яка, за словами президента Трампа, дозволить Вашингтону повернути частину допомоги, яку США надавали Україні від початку російського вторгнення три роки тому, а також сприятиме зміцненню економіки Києва, планувалося підписати Зеленському під час його візиту до Білого дому 28 лютого.

Угода не була підписана, оскільки Зеленський, Трамп і віце-президент Венс мали кілька суперечливих обмінів думками щодо переговорів про мирну угоду. Зеленський стверджував, що президент путін не може бути надійним переговірником під час мирних переговорів, оскільки він порушував попередні домовленості про припинення вогню.

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Трамп і Венс стверджували, що Зеленський недостатньо вдячний за військову допомогу, яку США надали Україні, і що український лідер не має великих важелів впливу, якщо переговори все ж таки відбудуться.

Раніше «ФАКТИ» публікували заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що Білий дім продовжить дипломатичні переговори з росією та Україною.

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