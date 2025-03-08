Кохайте і будьте коханими: Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової та їхніх дітей

На Кіпрі, де відома співачка Алла Пугачова блискуче відбила напад пропагандистки з рф, теж святкують восьме березня.

Тому Максим Галкін, популярний шоумен та чоловік Алли Пугачової, вирішив на честь свята опублікувати нове сімейне фото, зібравши навколо себе всіх членів родини.

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«Вітаємо з Гарріком усіх-усіх дівчат зі святом! Кохайте і будьте коханими», — написав Галкін.

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Пугачова обрала для зустрічі із близькими стильний образ — квітковий сарафан та сріблясті туфлі. Її 11-річна дочка Ліза постала в елегантній міні-сукні, доповненій білими босоніжками і світлим жакетом, волосся дівчинки вільно спадає красивими локонами.

Син Гаррі, який також досяг віку 11 років, помітно виріс і справляє враження дорослої молодої людини. Сам Максим Галкін вибрав невимушений стиль — світлі шорти, проста футболка і зручні кеди.

У шанувальники сімейства у коментарях привітали Аллу Борисівну та Лізу зі святом, побажавши їм щастя та процвітання.

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Також Максим показав у Мережі фрагмент зі свого концерту у Лондоні, присоромивши російських пропагандистів.

На відео зображено заповнений глядачами величезний зал, який бурхливо аплодує виступу Максима.

«Тільки погляньте — знову ніхто не прийшов», — іронізують у коментарях шанувальники.

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Раніше «ФАКТИ» писали, який «таємничий багатій» допомагає Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну винаймати житло у Ізраїлі.

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