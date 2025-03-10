«Нестерпна нісенітниця»: матусі розкритикували «поради» Меган Маркл по вихованню дітей

Після виходу на Netflix серіалу «З любов'ю, Меган» його піддали критиці не лише відомі ЗМІ і рідний брат Меган Маркл, але й багато хто з матусь, які сподівались почути в ньому цінні поради по веденню домогосподарства та приготуванню їжі. Про це пише видання The Mirror, журналістка якого Шівон МакНеллі дізнавалася враження від шоу у жінок.

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«Було жахливо прикро, що „З любов'ю, Меган“ довелося відкласти через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, тому що я дійсно не знаю, як ми всі так довго обходилися без її лицемірного і поблажливого кулінарного шоу і шоу про стиль життя, повного нестерпної нісенітниці», — сказала одна з господинь.

«Але тепер, коли довгоочікуваний серіал герцогині Сассекської з восьми частин вийшов на Netflix, ми дійсно повинні подякувати дружині принца Гаррі за те, що вона об'єднала наш народ у засудженні нового шоу», — додала з іронією в голосі інша.

У серіалі ми бачимо, як принц Гаррі вітає Меган з організацією вечірки з нагоди весілля, і вони всі самовдоволено цокаються келихами з шампанським із кращого кришталю.

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«Чудова робота. Ви чудово впоралися!» — каже принц.

«Та гаразд тобі, Гаррі. Невже так складно зателефонувати до місцевої елітної квіткової крамниці та попросити їх надіслати білі півонії на 10 тисяч доларів для прикраси твого столу? Я б хотіла побачити, як його дружина влаштовує вечірку з бюджетом у 20 доларів, які вона витратить на домашній декор, де діти допомагають „прикрашати“ будинок каракулями за 109 хвилин до приходу гостей», — каже інша глядачка.

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У шоу, яке знімали в орендованому за 5 мільйонів доларів фермерському будинку десь в Каліфорнії, а не в будинку Сассексів у Монтесіто, Меган розповідає про те, як їй подобається грати у пісочниці зі своїми дітьми, начебто вона звичайна весела мама.

«Тримаю парі, їй ніколи не доводилося перевіряти пісочницю на наявність собачих какашок, перш ніж дозволити дітям грати в ній», — коментує інша глядачка.

«Я не одна вважаю, що це шоу — повна нісенітниця. Тисячі мам у соціальних мережах висміюють нереалістичні поради Меган з виховання дітей, коли вона розповідає нам, як зробити сніданок „веселішим“. Очевидно, що дорогоцінній дружині Гаррі ніколи не доводилося схоплюватися о 6:30 ранку, щоб приготувати „корисні“ шкільні обіди для дитини, яка їсть тільки безглютенову їжу без скоринки, або сушити феном мокру шкільну сорочку, яку залишили на ніч у пральній машині», — цитує видання ще одну жінку.

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А потім, на довершення до всього, герцогиня надихнулася ідеєю сніданку, щоб спонукати трирічну Лілібет та п'ятирічного Арчі їсти більше фруктів. Вона приготувала райдужне асорті з екзотичних фруктів, яке, за підрахунками Mirror, коштувало 32 фунти стерлінгів (близько 1705 гривень). Така марнотратство показує, що в сім'ї Сассексів гроші і здоровий глузд не в пошані, і це жорстоко по відношенню до дітей під час кризи вартості життя, коли батьки, які мають труднощі, часто живуть на ці гроші весь тиждень.

Також жінки розкритикували ідею Меган приклеювати наклейки з очима на яблука та банани, щоб діти їх їли з більшою охотою.

«Звичайно, це звучить симпатично, але мінус у тому, що вони можуть проковтнути більше пластику, ніж фруктів», — вважають жінки.

І жодні сухі пелюстки квітів, якими Меган пропонує посипати їжу у своїх «порадах та рекомендаціях», цього не змінять.

«Будь ласка, не даруйте нам другий сезон, Netflix — краще нехай на світ впаде метеорит», — жартують з розчаруванням в голосі опитані виданням жінки.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Меган Маркл поділилась, чому вона любить свій титул.

Фото: Netflix

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