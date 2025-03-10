Агентка фсб отруїла бійця ЗСУ та готувала теракт у Харкові (фото)

Днями в Рівному СБУ затримала агентку фсб, яка за завданням росіян планувала встановити вибуховий пристрій біля будівлі міського ТЦК та СП. Саморобний вибуховий пристрій був виготовлений з вогнегасника, який для збільшення вражаючої дії був споряджений металевими гайками.

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А у Харкові схожий СВП був виявлений у місцевої ІТ-фахівчині, яка сама виготовляла саморобні вибухові пристрої для діверсій на замовлення росіян, повідомляють в Службі безпеки України.

СВП для диверсій виготовила мешканка Харкова. Фото СБУ

Ворожа спецслужба "активувала" свою агентку в Харкові на початку 2025 року. Фото СБУ

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«За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Жінка не лише самостійно виготовляла вибухові пристрої для вчинення терактів та розміщувала їх у схронах, а й вчинила замах на життя бійця ЗСУ.

Видаючи себе за «волонтерку», зрадниця передала військовослужбовці отруєні ліки та продукти. Боєць у тяжкому стані був шпиталізований.

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Затриманій повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою). Також її злочини планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисниця, яка наразі перебуває під вартою, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві під час наради у Міністерстві стратегічної промисловості був затриманий ворожий «крот» — посадовець Державного космічного агентства. Він був завербований через дружину, яка наразі живе в росії. Чиновник почав співпрацювати з росіянами за гроші, а після виходу на пенсію планував перебратися до рф.

Фото СБУ



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