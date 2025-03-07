СБУ запобігла теракту біля рівненського ТЦК (фото)

У Рівному, де місяць тому російські агенти влаштували теракт біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, планувалася ще одна диверсія, але її вчасно запобігла українська спецслужба.

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Як повідомляє Служба безпеки України, в обласному центрі була затримана жінка, яку завербували спецслужби ворога та доручили їй встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля міського ТЦК. Його планували підірвати, коли на територію військового об'єкта мала перебувати максимальна кількість громадян.

Теракт у Рівному готувала 42-річна мешканка Вінниці. Фото СБУ

«Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як „зайвого“ свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту», — зазначили в СБУ.

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Диверсантка мала встановити СВП біля міського ТЦК та СП. Фото СБУ

Російська спецслужба планувала підірвати диверсантку разом із СВП. Фото СБУ

На співпрацю з ворогом пішла 42-річна жителька Вінниці. Жінку, як і багатьох інших деверсантів ворожі спецслужби вербували в Телеграм-каналах, де вона шукала «швидких заробітків». Отримавши завдання, жінка приїхала до Рівного та за наказом куратора провела дорозвідку поблизу міського ТЦК.

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Далі вона мала дістати заздалегідь сховану у схроні вибухівку та доставити її до ТЦК.

Затриманій повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під час вибуху біля будіівлі ТЦК та СП у Павлограді, що на Днпропетровщині, поранення отримав чоловік. На щастя, вони не були важкими.

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Фото СБУ

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