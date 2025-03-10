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Суспільство та люди

У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги: в чому причина

18:06 10 березня 2025
Евакуацію автівок під час повітряної тривоги в столиці не здійснюють. Фото Департамента територіального контролю міста Києва

У Києві, де повітряні тривоги оголошують не лише вночі, але й удень в робочі часи, ухвалили рішення, яке стосується евакуації приватних автівок.

Так, начальник КМВА Тимур Ткаченко дав офіційне доручення припинити таку евакуацію під час повітряної тривоги. Виключення — коли транспортний засіб суттєво перешкоджає руху рятувальної, спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки, машин швидкої медичної допомоги.

«Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку», — зазначив він.

Зазначається, що таке рішення покликане унеможливити випадки, коли евакуація транспорту заважає власникам швидко дістатися до укриттів під час загрози.

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Також Ткаченко виступив за перегляд рішення щодо зупинки громадського транспорту під час тривог у Києві. Не виключено, що напрацювання представлять на найближчому засіданні Ради оборони.

Тим часом в КМДА заявили, що евакуація автівок під час повітряних тривог у Києві не здійснюється.

«Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян», — зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Нагадаємо, що з 2022 року в столиці діяло багато обмежень, пов'язаних з рухом транспорту. Зокрема, лише наприкінці минулого року столична влада повідомляла про часткове розблокування руху через Подільский мостовий перехід.

Фото зі сторінки Департамента територіального контролю міста Києва у соцмережах

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