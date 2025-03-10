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Осиротіла маленька донечка: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини

20:35 10 березня 2025
Іван Бут

У боротьбі з російським агресором продовжують гинути найкращі сини й доньки України. З фронту знову прийшла сумна звістка. Під час бойового завдання загинув Іван Бут — старший солдат інженерно-саперного взводу, повідомляє Козівська сільська рада. Бійцю навіки 28 років.

«Іван родом з Сумщини. Після закінчення школи вступив у Конотопське вище професійне училище. У 2016−2019 роках проходив службу в Збройних силах України за контрактом. Після одруження переїхав у село Жупани. В цьому мальовничому карпатському селі за короткий час заслужив повагу односельців та визнання нових друзів».

У липні 2023 року Іван Бут був призваний до лав ЗСУ. Воїн загинув 8 березня в населеному пункті Зарічне Краматорського району Донецької області.

«Побратимами по службі та командирами характеризувався як добра, співчутлива, доброзичлива та чуйна людина. Був товариським, завжди міг прийти на допомогу», — пишуть у громаді.

Вдома у героя залишилися дружина та маленька донечка.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію воїна Юрія Пелеха, який з перших днів війни пішов боронити країну.

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