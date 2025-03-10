Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Популярний актор, ведучий та гуморист Юрій Ткач, який залишив ранкове шоу, відверто розповів про особисте життя. Юрій з дружиною Вікторією разом вже тринадцять років. Вони виховують десятирічну доньку Лізу. Але минулого року їхня сімʼя опинилася на межі розлучення. Ба більше, деякий час Юрій та Вікторія жили окремо. Про це Ткач розповів у проєкті «Ближче до зірок» (ТЕТ).

ВІДЕО ДНЯ

— Ми роз’їхалися, але ніхто не подавав на розлучення, — зізнався актор. — У кожного були якісь свої образи. Треба було зупинитися для того, щоб зрозуміти, чи є почуття, чи є кохання, чи є бажання йти далі. Тому що ми наламали дров — що Віка зі свого боку, що я.

Відомо, що Вікторія — директорка Юрія Ткача. В той час, коли подружжя жило окремо, вони продовжували співпрацювати. Ткач зізнався, що регулярно відвідував сеанси у психолога та позбувся своїх шкідливих звичок.

— Я перестав пити, почав слідкувати за здоров’ям, перестав їсти солодке, почав худнути, — розказав Юрій. - І це вивело мене на медитації, а влітку я навіть став на цвяхи. Все почало змінюватися, і ми почали зближатися крок за кроком, поступово.

РЕКЛАМА

Родина стала зближуватися, а восени минулого року Юрій зробив пропозицію Вікторії вдруге. Крім того, пара вирішала повінчатися. Але, за словами актора, з вінчанням вони не поспішають, вважаючи, що зараз не час для святкувань.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як мережа відреагувала на заміну ведучої популярного шоу.

РЕКЛАМА

301

Читайте нас у Facebook