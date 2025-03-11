Чемпіонат України з футболу, 21-й тур, 11 — 16 березня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
У вівторок, 11 березня, матчами в Олександрії, Рівному, Києві та Львові стартував останній перед поєдинками збірної України у плей-оф Ліги націй з бельгійцями, 21-й, тур вітчизняної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 21-й тур
11 березня (вівторок)
«Карпати» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:0. Юніорські склади — 0:0.
«Шахтар»: Різник, Азаров (Траоре, 80), Бондар, Матвієнко, Конопля, Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Судаков, Кевін, Швед (Сантана, 65), Егіналдо (Еліас, 65).
«Динамо» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Ванат, 5, Пономаренко, 71 — Будківський, 2, Джордан, 9). Матч юніорських складів не відбувся через неявку гостей.
«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв (Дубінчак, 75), Бражко, Шапаренко, Буяльський, Брагару (Кабаєв, 46), Ярмоленко (Пономаренко, 46), Ванат.
«Верес» (Рівне) — «Поліссся» (Житомир) — 5:1 (Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 — Батиста, 33). Юніорські склади — 1:1.
«Олександрія» — «Оболонь» (Київ) — 4:0 (Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90). Юніорські склади — 2:2.
У 21-му турі УПЛ також зіграють: 11 березня (вівторок) — «Карпати» — «Шахтар» (18:00); 15 березня (субота) — «Кривбас» — «Лівий берег» (15:30), «Рух» — «Ворскла» (18:00); 16 березня (неділя) — «Інгулець» — «Чорноморець» (15:30), ЛНЗ — «Колос» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 51 очко (21 матч);
2. «Олександрія» — 47 (21);
3. «Шахтар» — 41 (20);
4. «Полісся» — 34 (21);
5. «Кривбас» — 32 (19);
6. «Зоря» — 29 (20);
7. «Карпати» — 29 (21);
8. «Верес» — 28 (21);
9. «Рух» — 26 (20);
10. «Лівий берег» — 22 (20);
11. ЛНЗ — 22 (20);
12. «Колос» — 18 (20);
13. «Оболонь» — 18 (21);
14. «Ворскла» — 18 (20);
15. «Чорноморець» — 15 (20);
16. «Інгулець» — 12 (19).
Бомбардири: 12 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 8 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Петар Мічін («Зоря»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»), Пилип Будківський («Зоря»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Хуан Безерра («Олександрія»), Микола Гайдучик («Верес»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» втратив очки в матчі з «Кривбасом» і збільшив відставання від «Динамо».
Фото ФК «Олександрія»200
Читайте нас у Facebook