Повернення легенди: Ребров назвав склад збірної України на матчі плей-оф Ліги націй проти бельгійців

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до матчів з командою Бельгії за місце в елітному дивізіоні Ліги націй (20 березня — в іспанській Мурсії, 23 березня — у Генті), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відзначимо повернення в національну команду другого найкращого бомбардира в її історії 35-річного Андрія Ярмоленка (46 м'ячів, у Андрія Шевченка — 48), а також відсутність у списку запрошених півзахисника «Челсі» Михайла Мудрика, який провалив допінг-тест, травмованого динамівця Олександра Тимчика і голкіпера «Аль-Шабаба» Геогрія Бущана, котрий потрапив до резерву. Не отримали виклик у збірну і наддосвідчений Тарас Степаненко, який взимку перебрався до турецького клубу, та Руслан Малиновський із «Дженоа», який ще не набрав форми після тяжкої травми.

Повністю склад «жовто-синіх» виглядає так:

воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»);

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захисники — Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія);

півзахисники — Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі — «Динамо»), Георгій Судаков, Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія);

нападники — Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо»).

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До резервного списку збірної України увійшли: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — «Динамо»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Олександр Зубков («Трабзонспор» Туреччина).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірну Бельгії перед матчами з Україною очолив фахівець з Франції.

Фото uaf.ua

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