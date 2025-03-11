Єдиний розумний вихід — стати 51-м штатом Америки: що порадив Трамп Канаді після оголошення нових мит проти країни

Президент США Дональд Трамп, який розпочав світову торгівельну війну, оголосив про введення нових тарифів проти Канади, реагуючи на рішення провінції Онтаріо запровадити 25-відсотковий податок на електроенергію для американських постачальників.

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Як написав Трамп у соцмережі Truth Social, нові заходи включають підвищення мит на канадську сталь і алюміній до 50%, а також можливість введення додаткових тарифів у майбутньому. Мита набудуть чинності вранці 12 березня.

Трамп також зажадав від Канади негайно знизити мита на молочну продукцію зі США, назвавши їх «обурливими». Крім того, він пригрозив значним підвищенням мит на канадські автомобілі, що, за його словами, може фактично «закрити» автомобільну промисловість країни.

У своїй заяві Трамп зазначив, що єдиним розумним способом для Канади врегулювати це питання є приєднання до США як 51-го штату.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які проблеми США спровокували торгівельну війну Трампа і як на цьому можна заробити українцям.

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