У США серйозні проблеми: чого домагається Дональд Трамп і як на цьому можна заробити українцям

Введення або збільшення вже існуючих торговельних мит президентом Дональдом Трампом, призвело до санкцій у відповідь з боку Канади і Китаю. Однак це навряд чи зупинить главу США від подібного рішення, що загрожує падінням курсу американської валюти, на чому українці можуть навіть заробити.

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Такої думки дотримується економічний експерт Данило Монін. За його словами, Дональд Трамп переслідує цілком певні цілі, однак поки що їхнє досягнення проблематичне.

Так, за словами експерта, одним зі світових трендів — є тренд на протекціонізм і фрагментацію. Як підкреслює Данило Монін, до такого рішення президента США підштовхують низка факторів:

величезний торговий дефіцит США — понад 1 трлн доларів;

залежність від торгівлі США з Канадою, Мексикою і Китаєм і чому зараз мита запроваджуються саме на ці 3 країни, оскільки на товари з них припадає 41% американського імпорту;

Канада і Мексика дуже залежні від експорту в США, куди постачають 73% і 82% своїх експортних товарів, у Китаю ж цей показник становить лише 12%.

«Основний висновок: Трамп своєю політикою ставить завдання мінімізувати торговий дефіцит і стимулювати перенесення виробництв у США», — резюмує експерт.

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З іншого боку, як підкреслює Данило Монін, на тлі запуску митних тарифів на Канаду і Мексику, курс долара різко ослаб щодо євро з 1.03 до 1.07. Але таке зміцнення євро може бути пов'язане з тим, що 6 березня ЄЦБ знизить свою облікову ставку на 1% - що дуже багато.

«Тож чекаємо в Україні євро по 45−46 гривень просто вже зараз», — каже експерт і додає, що таким чином відкривається певне «вікно можливостей» для охочих купити євровалюту до її подорожчання або почекати, поки курс долара впаде.

Як повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп з моменту своєї інавгурації зробив чимало заяв і кроків економічного характеру, але поки що ефект від них швидше негативний.

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