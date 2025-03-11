Як і коли проіндексують страхові виплати: роз'яснення Пенсійного фонду

У березні 2025 року в Україні відбувається не лише індексація пенсій, але й окремих страхових виплат.

Так, згідно з повідомленням Пенсійного фонду, з 1 березня 2025 року на коефіцієнт 1,115 перерахували щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також виплати особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого.

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Це відбулося згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році».

Виплата перерахованих страхових виплат буде забезпечена починаючи з квітня поточного року.

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«Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати», — наголосили в ПФУ.

Також «ФАКТИ» писали, чому підвищення пенсій у березні не торкнеться отримувачів соцдопомоги з інвалідності.

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