Як зміниться після індексації пенсії людей з інвалідністю і чому підвищення не торкнеться отримувачів соцдопомоги з інвалідності

Індексація пенсій з 1 березня стосується виплат, призначених за законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

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А пенсії з інвалідності у солідарній системі індексують на загальних засадах, пише видання «На пенсії». Ці виплати залежать від середньої зарплати. Зокрема, мінімальна виплата для людей з інвалідністю 1 групи зростає з 2980 до 3323 грн.

Втім, це правило не стосується державної соціальної допомоги з інвалідності, яка залежить від прожиткового мінімуму — виплати залишаються на рівні 2361 гривні.

Пенсії з інвалідності гарантовно підвищать для військових:

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І група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 5950,94 грн, з 1 березня виплати зросли на 684,37 грн і становлять 6 635,31 грн;

ІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 5 680,87 грн, з 1 березня виплати зросли на 653,30 грн і становлять 6 334,17 грн;

ІІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 5 409,49 грн, з 1 березня виплати зросли на 622,09 грн і становлять 6 031,58 грн.

Мінімальні розміри пенсій ветеранів війни:

І група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 15 347 грн, з 1 березня виплати зросли на 1 500 грн і становлять 16 847 грн;

ІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 12 396 грн, з 1 березня виплати зросли на 1 426 грн і становлять 13 822 грн;

III група інвалідності: до 1 березня 2025 року становили 8 500 грн, з 1 березня виплати зросли на 978 грн і становлять 9 478 грн.

Також підвищать виплати чорнобильцям з інвалідністю:

І група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 8839,20 грн., з 1 березня виплати зросли на 1016,51 грн і становлять 9855,71 грн;

ІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 7071,36 грн, з 1 березня виплати зросли на 813,21 грн і становлять 7884,57 грн;

III група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 5450,84 грн, з 1 березня виплати зросли на 626,85 грн і становлять 6077,96 грн.

Мінімальна пенсія з інвалідності для ліквідаторів аварії на ЧАЕС:

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I група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 11 446,77 грн, з 1 березня виплати зросли на 3 178,14 грн і становлять 17 486,60 грн;

ІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 7071,36 грн, з 1 березня виплати зросли на 2 542,51 грн і становлять 13 989,28 грн;

ІІІ група інвалідності: до 1 березня 2025 року склали 8 585,08 грн, з 1 березня виплати зросли на 1 906,88 грн і становлять 10 491,96 грн.

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За даними Мінсоцполітики, проіндексовані на 11,5% виплати пенсіонери почали отримувати з 4 березня. Загалом збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тисяч пенсіонерів — осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тисяч пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

В міністерстві нагадали, що такожа будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу).

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Фото Pixabay

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