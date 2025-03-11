Служить розвідником: військові «розсекретили» бійця ЗСУ, який врятував підлітка у Венеції

Героєм-військовим з України, який врятував від критичної крововтрати мешканця Венеції, виявився військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

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Про це розповіло агенство АрміяInform.

Героя звати Яніс, він служить розвідником, тому й носить турнікет й аптечку навіть у відпустці.

«Інші перехожі намагалися зупинити кровотечу, але не вийняли речей з кишені, тому їм це не вдалося», — розповів сам військовий.

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Відзначимо, що одразу після розголосу події в італійських ЗМІ почали писати, що рятівником італійського підлітка був росіянин.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» також публікували інтерв'ю з літньою українською лікаркою з Гостомеля, яка для порятунку поранених у перші дні війни використовувала інструменти… для консервації.



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