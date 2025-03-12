У Києві частково відновили рух автівок Південним мостом

У Києві, де заборонили евакуювати авто під час повітряної тривоги, дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий — залишається поки що закритим.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими.

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки що й надалі закритий, але це не стосується:

РЕКЛАМА

екстронних та аварійних служб;

громадського транспорту;

транспортних засобів військового призначення;

транзитного вантажного транспорту.

«Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег», — пише Кличко.

Міський голова додав, що без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

мостом Метро;

мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом — з лівого на правий берег.

Зазначимо, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Втім, це рішення не стосувалось спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту й автівок зі спеціальними перепустками. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.

РЕКЛАМА

В середині лютого начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на засідання Ради оборони Києва.

47

Читайте нас у Facebook