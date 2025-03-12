У Києві частково відновили рух автівок Південним мостом
У Києві, де заборонили евакуювати авто під час повітряної тривоги, дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий — залишається поки що закритим.
Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
За словами Кличка, відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими.
Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки що й надалі закритий, але це не стосується:
- екстронних та аварійних служб;
- громадського транспорту;
- транспортних засобів військового призначення;
- транзитного вантажного транспорту.
«Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег», — пише Кличко.
Міський голова додав, що без обмежень транспорт рухатиметься:
- Північним мостом;
- мостом Метро;
- мостом ім. Є. О. Патона;
- Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
- Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
- Південним мостом — з лівого на правий берег.
Зазначимо, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Втім, це рішення не стосувалось спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту й автівок зі спеціальними перепустками. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.
В середині лютого начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на засідання Ради оборони Києва.47
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