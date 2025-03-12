Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому доведеться написати заяву, а кому виплати індексують автоматично

У квітні українців чекає ще одна індексація пенсій, але, на відміну від березневого перерахунку, вона буде проводиться виключно для працюючих пенсіонерів.



Такі люди мають право на перерахунок кожні два роки пенсії по стажу, а інколи й по зарплаті. Комусь він робиться автоматично, а комусь краще написати заяву, нагадує видання «Економічні новини».

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Перерахунок пенсії по стажу

Якщо людина вже на пенсії, але продовжує працювати, то після призначення пенсії або останнього перерахунку її стаж зараховано по 31 грудня 2022 року. Зарплата врахована за всі періоди роботи з 2000 до 2022 року включно.

За умови, що людина продовжувала офіційно працювати, та стабільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, це має призвести до збільшення коефіцієнта стажу і відповідно до зростання основного розміру пенсії. В частині випадків це може призвести також до збільшення доплати за понаднормовий стаж.

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Перерахунок пенсії по зарплаті

В той же час перерахунок пенсії по зарплаті здійснюється тільки за умови, що коефіцієнт зарплати зростає. Тут треба визначити, як краще: залишити в розрахунку зарплату за 2000−2022 роки чи взяти до уваги зарплату за 2000−2024 роки.

Якщо зарплата за останні два роки була невеличкою, порівняно із середньою зарплатою в країні за цей час і це негативно вплине на підсумковий коефіцієнт за всі попередні роки, то в перерахунку пенсії по зарплаті відмовлять і залишать ті періоди, які були враховані раніше. Якщо ж коефіцієнт зарплати за 2000−2024 роки буде більшим, ніж за 2000−2022 роки, то перерахунок пенсії зроблять не лише по стажу, а і по зарплаті. Але зростання тут може бути зовсімневеличким, бо два останні роки не можуть радикально вплинути на 20 років попередніх — тут чиста математика.

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Загалом є багато різних чинників, що впливають на перерахунок. Важливими, втім, будуть два нюанси.

Перший. Якщо після останнього перерахунку або після призначення пенсії людина відпрацювала менш ніж два роки, то вона також має право на перерахунок. Але для такого перерахунку все одно важливо чекати, доки мине не менше двох років з дати призначення чи останнього перерахунку. І якщо зараховують до стажу менше, ніж 24 місяці, то в такому випадку перерахунок пенсії по зарплаті взагалі неможливий. Тут додають тільки стаж. Перерахунок по зарплаті здійснюють лише за наявності не менше 24 місяців нового стажу (якщо це взагалі вигідно).

Другий, ще більш важливий нюанс. Дуже часто людина, яка продовжує працювати, взагалі не відчуває перерахунку, навіть якщо їй додали до стажу ще два роки роботи. На це може вплинути низка чинників. Тут варто усвідомлювати структуру пенсії. Якщо основний розмір пенсії маленький і до нього встановлені якісь дотяжки до певної мінімальної виплати, то незначна зміна коефіцієнта стажу не завжди призводить до суттєвих змін. Може відбутися перерозподіл всередині самої пенсії, а загальний розмір пенсійної виплати залишитися без змін. Наприклад, основний розмір пенсії трошки зростає, а при цьому доплата до мінімальної виплати на таку саму суму зменшується.

Якщо взяти досвід попередніх років, наприклад, 2022 чи 2023, то там середній розмір підвищення становив близько двохсот гривень. При цьому з 2,8 млн пенсіонерів перерахунок робився для приблизно 600 тис. пенсіонерів. А фактично пенсія збільшувалася лише у 400 тис. Тобто 200 тисяч пенсій перерахували, а доплата не збільшилася. У 2024 році результати були, напевно, ще менш значущими, бо Пенсійний фонд навіть не став робити новину за підсумками такого перерахунку.

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Нагадаємо також, хто за словами очільниці Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович найбільше і найменше виграє від перерахунку пенсій у березні.

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