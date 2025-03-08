Сума і стеля індексації: міністерка Жолнович розповіла, хто найбільше і найменше виграє від перерахунку пенсій

Кабмін в останні три роки намагається зробити легшим перехід українців до накопичувальної моделі пенсійного забезпечення. Зокрема, в 2025 році змінюється підхід до індексації пенсій. Люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили.

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Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

«Є сума індексації і стеля індексації. Отже, найменша сума індексації — це 11,5% від тієї пенсії, яку людина отримувала минулого року», — сказала вона.

За її словами, найменші пенсії індексують повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому найменші пенсії раніше залишалися такими ж.

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«Ми вже третій рік поспіль відійшли від цієї практики і збільшуємо найменші пенсії на той відсоток, який є визначений по формулі. Тому якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія, наприклад, 3000 гривень точно зросте більше трохи ніж на ніж на 300 гривень», — повідомила Жолнович.

Як зазначила міністр, не буде цього розриву такого відчутного, як раніше: «що в кого була маленька пенсія, вона лишиться маленькою, а в кого була велика то він ще і більше отримає».

Також Жолнович заявила, що в уряді намагаються прагнути досягти справедливості.

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«Разом з тим повинні точно враховувати, що пенсія залежить від того, скільки років людина працювала, які внески сплачувала. Очевидно, якщо людина працювала багато років і платила високі внески, то пенсія її буде вищою», — повідомила міністр.

Але спеціальні обрахунки пенсій повністю обмежили.

«Тож, хто отримує більше ніж 23 тисяч пенсію, ми зараз ввели обмежуючі коефіцієнти, щоб відновити справедливість і не було великого розриву для всіх категорії», — додала вона.

Крім того, сама індексація великої пенсії не буде в повній мірі проіндексована на 11,5%. «Наприклад, якщо в людини 20 000 пенсія то, зрозуміло, 11% - це трохи більше ніж 2000. Але у нас максимальна сума до індексації — це 1500 гривень.

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«Тобто на час війни, розуміючи обмеженість доходу, ми справді спрямовуємо підтримку саме на найнижчі пенсії, дещо обмежуючи ті пенсії, які є високими традиційно», — заявила спікер.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні становила 5 789 гривень. Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 17,9%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,

від 5001 до 10000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,

понад 10000 гривень — 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 гривень.

Також нагадаємо, хто постраждав від індексації пенсій за зниженими коефіцієнтами.

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