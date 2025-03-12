Зовсім безвідповідальні: Гаррі і Меган розкритикували за нехтування безпекою дітей

Останнім часом Меган Маркл і принца Гаррі постійно критикують в Мережі. І якщо раніше йшлося про не зовсім адекватні «поради» герцогині щодо виховання дітей, то тепер критика стала більш жорсткою, так як під загрозу поставлено життя їхніх дітей.

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Цього разу все почалося з того, що Меган показала фотографії з сімейного відпочинку, де вона перебуває зі своїми родичами, в тому числі і чоловіком Гаррі.

«Вшануємо сильних жінок навколо нас та дівчаток із мріями, які стануть жінками з баченням майбутнього. Також дякуємо тим, хто підтримує нас щодня», — підписала знімок Маркл (певно, натякнувши на те, що вона — сильна жінка, адже змогла «зробити себе сама», ставши коханою справжнього принца).

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Також герцогиня запостила ще один знімок, на якому зображений принц Гаррі з донькою Лілібет. У кадрі дівчинка сидить на колінах у принца, а він ніжно цілує її у верхівку голови.

Море, штиль, світить сонце, дівчинка на руках у тата — здавалось би, що може бути кращим та безпечнішим?

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Втім, багатьох користувачів збентежив той факт, що на знімку трирічна дитина не була у рятувальному жилеті. Своїми обуреннями люди поділилися у коментарях, пишуть ЗМІ.

Дехто назвав знаменитих батьків безвідповідальними, а хтось навіть вказав на те, що це фактично протизаконно. У Каліфорнії, де живе сім'я, вимагають, щоб діти віком до 13 років постійно носили рятувальний жилет на будь-якому судні, незалежно від його розмірів.

«Вони показують світові, наскільки погані як батьки», «Який придурок не одягне на дитину рятувальний жилет? Це законна вимога для всіх», «Моя сім'я вже чотири покоління займається суднобудуванням. І я знаю, що всі нещасні випадки відбуваються миттєво», «Здається, їхні пріоритети у чому завгодно, але тільки не у вихованні дітей», «З цієї причини в нашому штаті сталося кілька утоплень», «Як безвідповідально. Навіть власники свійських тварин надягають рятувальні жилети на своїх вихованців, коли катаються на човнах», — обурюються користувачі соцмереж.

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Своєю чергою, відомі оглядачі відзначають, що з моменту, коли пара склала з себе обов'язки членів королівської сім'ї та переїхала жити до США, минуло вже кілька років. Але за цей час вони так і не змогли завоювати любов американців. Тому не виключено, що згодом Гаррі і Меган будуть змушені змінити країну проживання.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно принц Вільям розлютився на Меган Маркл.

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