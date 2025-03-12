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Спорт

У дворазового чемпіона світу з біатлону народився первісток (фото)

16:54 12 березня 2025
Антонен Гігонна

Дворазовий чемпіон світу в естафетах та віцечемпіон світу у мас-старті, відомий французький біталоніст 33-річний Антонен Гігонна повідомив у своєму Instagram, що вперше в житті став батьком. Його дружина — 32-річна віцечемпіонка світу з біатлону Енора Латюйєр — народила дівчинку, яку назвали Люсі. Раніше в сім'ї олімпійського чемпіона, якого ненавидять у росії, народився первісток.

Щоб підтримати дружину під час вагітності, Антонен вирішив відмовитися від участі у нещодавньому чемпіонаті світу у Ленцерхайді (Швейцарія).

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Додамо, що за свою кар'єру учасник Олімпійських ігор-2018 у Пхенчхані Гігонна 18 разів піднімався на п'єдестал пошани на етапах Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова віцечемпіонка світу з біатлону вперше стала мамою.

Фото Nordic Focus, Instagram

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