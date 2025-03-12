Зеленський відповів, коли в Україні буде проведено вибори

Поки керівництво країни-агресора вивчає документи перемовин у Саудівській Аравії, президент України Володимир Зеленський провів брифінг з цього та інших важливих для нашої країни питань.

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Під час брифінгу очільник держави, зокрема, відповів на питання, чи будуть скасовувати воєнний стан після перемир'я.



«Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали: „так“. А питання, чи буде готова на це руская сторона», — заявив президент.

Друге питання, за словами Зеленського, полягає у тому, чи готові партнери України до технічного моніторингу.

«Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі і на морі зрозуміло як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи з ким ми маємо справу, і розуміючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому. І про це говорили сторони, це дуже важливо», — зазначив Зеленський.

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Також президент додав, що після цього ще треба підготувати повністю покроковий план щодо закінчення війни з гарантіями безпеки для української сторони.

«Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану у будь-якому випадку буде поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде», — підкреслив глава держави.

Також Володимир Зеленський оцінив нещодавню атаку дронів по москві та області. За словами президента, вона є не демонстрацією сили, а справедливою відповіддю за те, що росія робить з Україною. Зеленський також додав, що для атаки були використані безпілотники українського виробництва.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, про що домовились США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії.

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