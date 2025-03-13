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Українські дрони влаштували «ненудну ніч» у кількох регіонах росії

9:28 13 березня 2025
Росію обстріляли українські дрони

Країна-агресор, яка регулярно обстрілює Україну, зазнала атаки дронів. Про це повідомили у міноборони росії.

«З 20.00 мск 12 березня до 06.36 мск 13 березня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 77 українських безпілотних літальних апаратів: 30 БпЛА — над територією Брянської області, 25 БпЛА над територією Калузької області, шість — у Воронезькій області, п'ять БпЛА — над територією Ростовської області, п'ять БпЛА — над територією Бєлгородської області», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, у трьох російських регіонах запроваджено обмеження на роботу аеропортів через загрозу атаки БПЛА — у Саратові, Калузі та Волгограді. Декілька БПЛА знищено над Воронезькою областю. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, нині на місці гасять пожежу. 5 безпілотників збито в Ростовській області, через падіння одного з них почалася пожежа на території промислового об'єкту у хуторі Калінінського Шолохівського району.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, пожежа сталася на одному з підприємств у Калузької області після атаки безпілотників. Внаслідок падіння одного з БПЛА виникло займання технічної будівлі промислового підприємства у Дзержинському районі. Воно було оперативно ліквідовано. Один із співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення легкого ступеня важкості. Також внаслідок падіння дрону було пошкоджено вежу зв'язку та лінію електропостачання у Хвастовичському районі.

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Як повідомляє Telegram-канал «Pravda Gerashchenko», дрон прилетів на об'єкт нафтової промисловості в Саратовській області.

«Добрий БПЛА атакував Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство займається перекачуванням газу на території Саратовської та Пензенської областей і має 5 компресорних цехів. Місцеві жителі повідомляють, що ударом було вражено новий цех», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 13 березня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпра.

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