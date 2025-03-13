Як розраховуватимуть суми пенсій у 2025 році: ПФУ затвердив важливий показник

В Україні, де нещодавно здійснили індексацію пенсій, затвердили новий розмір середньої заробітної плати для розрахунку пенсії. Наразі цей розмір становить 18 660 гривень 32 копійки. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

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Цей показник було затверджено 6 березня 2025 року відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Тепер саме цей показник враховуватимуть для нарахування нових пенсійних виплат, а також для індексації та перерахунку пенсій, які продовжаться з березня.

Як писали «ФАКТИ», в уряді вирішили позбавити частину українців популярної доплати до пенсії. 1995 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні», що передбачає низку пільг, для окремих категорій громадян. Зокрема, частина друга статті 6 цього закону передбачає, що розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу особи, яка працює, проживає або навчається на території населеного пункту зі статусом гірського, збільшується на 20 відсотків.

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У листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік». У зв'язку з військовим станом і важкою економічною ситуацією цей закон на якийсь час обмежує дію деяких інших законів, зокрема, що стосуються пільг та соціальних виплат.

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