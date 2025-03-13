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Спорт

Важив 180 кг і грав у фіналі проти Джордана: найважчий баскетболіст в історії НБА помер у 54 роки (фото, відео)

12:44 13 березня 2025
Олівер Міллер

Колишній гравець шести клубів НБА Олівер Міллер, який відіграв у найсильнішій баскетбольній лізі світу дев'ять сезонів, помер у 54 роки після тривалої боротьби з раком, повідомляє офіційний сайт НБА. Напередодні не стало знаменитого ексгравця НБА, який був мільярдером.

За свою кар'єру американець на прізвисько Великий О виступав за «Торонто Репторс», «Фінікс Санз», «Детройт Пістонс», «Даллас Маверікс», «Сакраменто Кінгз» та «Міннесота Тімбервулвз». У 1993 році центровий разом із «Санз» дійшов до фіналу НБА, але «Чикаго Буллз» і легендарний Майкл Джордан, які виграли свій третій титул поспіль, виявилися надто серйозною перешкодою для його команди.

Міллер увійшов до історії НБА як найважчий баскетболіст ліги. Він прийшов у свій перший клуб із вагою 127 кілограмів (при зрості 207 см), але з роками його вага різко зросла до неймовірних 170 кг. Навіть не маленький Шакіл О'Ніл одного разу був вражений, коли Міллер повернувся з літніх канікул з вагою 180 кг.

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Додамо, що баскетболіст-важковаговик також пробував свої сили за межами Америки, виступаючи в клубах Греції, Польщі, Китаю та Пуерто-Ріко.

До речі, після завершення кар'єри в НБА в 2010 році Олівера Міллера було засуджено до року тюремного ув'язнення за напад першого ступеня та зберігання зброї після того, як він ударив пістолетом брата своєї дівчини на сімейному барбекю в Меріленді.

В Олівера Міллера залишилися двоє синів та донька.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда НБА, який усиновив чотирьох дітей та володів дев'ятьма мовами.

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