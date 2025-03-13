Тільки не демілітаризація: Шольц виступив із заявою щодо України

На тлі можливого майбутнього припинення вогню, про що домовились США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до продовження тривалої підтримки України. До укладення миру і далі Європа та США повинні продовжувати підтримувати Україну, заяви він, пише N-tv.

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«Я дуже радий, що США скасували призупинення своєї військової допомоги Україні, оскільки це дає зрозуміти, що російський президент не може просто сподіватися на перемогу на полі бою через те, що підтримка України припинена», — зазначив Шольц.

Він виключив роззброєння України, бо вважає, що демілітаризація була однією з військових цілей росії, і це не повинно бути успішним. Він також наголосив на важливості сильної армії для України.

«Це найважливіша гарантія безпеки країни», — додав Олаф Шольц.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині дуже стурбовані зближенням США з росією.

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