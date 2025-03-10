Вони насправді цього хочуть: в Німеччині дуже стурбовані зближенням США з росією

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль висловив стурбованість зближенням США під керівництвом Дональда Трампа з росією.

«Практично немає жодного конфлікту у світі, який би зараз не оцінювався новою адміністрацією у Вашингтоні по-іншому», — сказав Каль Deutsche Welle. — Війна, яку росія веде проти України, є центральною темою".

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Бруно Каль попередив про довгострокові цілі росії, додавши, що швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме — проти Європи.

«Президент росії володимир путін хоче перш за все відштовхнути НАТО, щоб розширити свій вплив на Захід, бажано без американців у Європі… Трамп призупинив військову допомогу США Україні та відрізав країну від американської розвідки. Європейські спецслужби продовжують інтенсивно працювати над наданням Україні актуальної інформації», — зазначив Каль.

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Він висловив упевненість, що обмін розвідувальною інформацією із США продовжиться. «Ми залежимо від допомоги наших друзів по той бік Атлантики, так само, як вони залежать від нашої», — сказав Каль журналісту Deutsche Welle.

Раніше генерал армії США у відставці Бен Годжес зробив заяву, зазначивши, що США пошкодують, що залишили Україну.

Фото: tagesschau. de



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