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Курс долара після 17 березня: чому настає сприятливий час для гривні

17:24 14 березня 2025
Курс долара

Курс долара в Україні в першому весняному місяці залишається стабільним, навіть більше, національна українська валюта дещо зміцнилася. Імовірно, що ця тенденція може продовжитися й надалі.

Так, як повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий, з 17 по 23 березня на валютному ринку не очікується суттєвих змін: ринок перебуватиме в стані «змінної статики». Незначні періодичні зміни залишатимуться у межах прогнозованих значень.

Запроваджені Нацбанком заходи (наприклад, збільшення облікової ставки, що з грудня по березень відбулося вже тричі), сприятимуть стабільності гривні та уповільненню зростання цін. Зокрема протягом перших двох місяців року офіційний курс долара поступово знизився на 1,4%: з 42,02 грн/$ до 41,43 грн/$, що позитивно впливає на настрої громадян і бізнесу.

Додатковим чинником стабільності стане сезонне зростання пропозиції валюти з боку аграріїв, адже зазвичай напередодні посівної компанії агрокомпанії продають надлишок валюти. Збільшення пропозиції «природним шляхом» дозволить Національному банку України обмежити власні валютні інтервенції, обсяг яких не перевищить $ 800 млн на тиждень.

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Слід також зазначити, що різниця між курсами на міжбанківському та готівковому ринках залишатиметься мінімальною, а іноді готівковий курс навіть опускатиметься нижче за безготівковий.

«Попри „строкаті“ та суперечливі міжнародні події, пов'язані з пошуком оптимального рішення про настання миру, їхній вплив на валютний ринок буде обмеженим, а головним фактором курсової динаміки залишиться баланс попиту та пропозиції», — вважає експерт.

На думку Тараса Лєсового, з 17 по 23 березня курс долара не перевищить 42 гривень на готівковому ринку, щоденні коливання курсу не перевищать 30 копійок, а щотижневі — 60 копійок.

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«Таким чином, валютний ринок зберігатиме стабільність, а можливі курсові коливання не вийдуть за межі останніх трендів. Головне: на валютному ринку майже виключені різкі неконтрольовані зміни», — наголосив співрозмовник «ФАКТІВ».

Як писали «ФАКТИ», негативно на курс долара вплинула політика президента Дональда Трампа про запровадження чи анонсування введення мит на імпорт у США із низки країн світу.

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