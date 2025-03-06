Курс долара у середині березня: яким він буде

Курс долара до 6 березня продовжив тенденцію стабільності, закладену ним у перші дні весни. З цієї причини з 10 до 16 березня не варто очікувати, що ринок може щось похитнути, а чергова зміна облікової ставки не тільки стримуватиме споживчі ціни від зростання, а й позитивно позначиться на міцності гривні.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, курсові показники будуть стабільними і прогнозованими, а завдяки ефективній політиці Нацбанку ринок перебуватиме у відносному спокої.

Водночас, на валютний ринок можуть вплинути й інші чинники, зокрема:

глобальна фінансова ситуація — світові економічні тенденції, наприклад, зміни в енергетичному секторі та стан ринків капіталу, валютні курси пари долар/євро на тлі «мит Трампа» тощо;

військові небезпеки — війна триває, а отже, ризики обстрілів, людських втрат зберігаються. До того ж ми перебуваємо в стані «зовнішньої напруги», адже, наприклад, від позиції США може залежати не тільки роль України в можливих переговорах про припинення війни, а й економіка, яка, поки триває війна, потребуватиме потужної фінансової підтримки;

інформаційна війна — барвистість фейків і маніпуляцій, дії ІПСО проникають у суспільне життя, намагаючись посіяти недовіру, розбрат, зневіру. У таких випадках часто-густо попит на валюту може зростати.

Загалом, на думку експерта, курс готівкового долара не перевищить 42 гривень, а щоденні коливання не перевищать 30 копійок. Як наголосив Тарас Лєсовий, з економічного боку курс залишатиметься відносно стабільним, якщо не станеться нових серйозних психологічних і військових шоків. Головне — вміння приборкати непотрібні емоції, уникаючи панічних настроїв.

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Раніше повідомлялося, що НБУ також прогнозує помірні коливання курсу долара у 2025-му році, до грудня він може сягнути 45 гривень.

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