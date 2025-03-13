Вийти на пенсію у 2025 році: скільки знадобиться страхового стажу і чи можна це правило обійти

2025 року не лише пройшла чергова індексація пенсій, а й настав час для багатьох українців виходити на пенсію. Залежно від страхового стажу це можна зробити починаючи з 60 років.

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Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, згідно із законодавством вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж і це може бути 60, 63 або 65 років.

Наявність страхового стажу, що дає право призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. Так, згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2025 році, становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 32 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років;

після досягнення віку 65 років — не менше ніж 15 років.

Водночас, якщо віку 60/63/65 років особа досягла у 2024 році, а звертається за призначенням пенсії у 2025 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 31/21/15 років відповідно. Тобто, у деяких випадках можна розраховувати на зниження необхідного трудового стажу на 1 рік.

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Тим часом Пенсійний фонд України затвердив новий розмір середньої заробітної плати для розрахунку пенсії. Наразі цей розмір становить 18 660 гривень 32 копійки.

Фото: pixabay

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