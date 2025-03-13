41.22 / 41.76 44.80 / 45.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вели незаконне спостереження за моєю родиною, — Комарницький

21:42 13 березня 2025
Денис Комарницький

Колишній депутат Київської міської ради, адвокат Денис Комарницький став свідком незаконного стеження за його дружиною та дітьми. Про це він розповів 12 березня у своєму Telegram-каналі.

«Моя дружина та діти, як і мільйони українських жінок та дітей, зараз мають тимчасовий прихисток за кордоном. Відвідуючи їх на законних підставах, я виявив поряд із будинком підозрілий автомобіль із щільно затонованими вікнами. Усередині знаходилися дві особи, які вели незаконне спостереження» , — написав Комарницький.

За його словами, люди з авто змушені були вийти на його вимогу, а один із них представився Михайлом Ткачем і пояснив, що таким чином він нібито хотів узяти у нього інтерв'ю.

«До речі, що тільки-но приїхав, хоча авто стояло на цьому місці вже тривалий час», — додав Комарницький.

РЕКЛАМА

За словами ексдепутата, він запропонував Ткачу у цивілізований спосіб узяти у нього розгорнуте інтерв'ю, якщо він справді цього хоче, та залишив йому свій номер телефону.

«Згодом я отримав від Ткача повідомлення в WhatsApp, у якому він запропонував домовитися про час спілкування. Я погодився і попросив надіслати мені перелік питань. Запитань від Ткача я досі не отримав. Натомість побачив у його Telegram-каналі лише якийсь анонс, нашпигований пропагандистськими штампами», — додав Комарницький.

На думку адвоката, журналіст, швидше за все, не планує професійно розбиратися в ситуації і робити з ним інтерв'ю.

РЕКЛАМА

«Виходячи з поведінки Ткача, складається враження, що він не має наміру розібратися в ситуації і зробити повноцінне професійне інтерв'ю. … Його завдання — випустити черговий маніпулятивний сюжет, який не має нічого спільного з журналістикою», — вважає Комарницький.

Також, за його словами, він розумію, «звідки ростуть корені цієї історії: на моїй батьківщині проти мене сфабрикували кримінальні справи, які розсипаються через відсутність доказової бази…».

Нагадаємо, журналіст «Української правди» Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook розповів про розмову з Денисом Комарницьким.

РЕКЛАМА

127

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розклад карт Таро на 14 березня. Фото Pixabay

Овнам — новий етап, Тельцям — ризик, Дівам — випробування на міцність: Таро-прогноз на п'ятницю, 14 березня

Початок зустрічі у Джидді. Фото t.me/ermaka2022

«Те, що відбувається в Джидді — марна трата часу. Будь-який „результат“ буде фікцією», — Олександр Невзоров про переговори в Саудівській Аравії

Ліда Лі та Даніель Салем

Моя мрія: Ліда Лі й Даніель Салем прокоментували свій роман

Меган Маркл та принц Гаррі з дитиною

Є суттєва причина: Меган Маркл і принц Гаррі прийняли важливе рішення щодо Лілібет і Арчі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту