Колишній депутат Київської міської ради, адвокат Денис Комарницький став свідком незаконного стеження за його дружиною та дітьми. Про це він розповів 12 березня у своєму Telegram-каналі.

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«Моя дружина та діти, як і мільйони українських жінок та дітей, зараз мають тимчасовий прихисток за кордоном. Відвідуючи їх на законних підставах, я виявив поряд із будинком підозрілий автомобіль із щільно затонованими вікнами. Усередині знаходилися дві особи, які вели незаконне спостереження» , — написав Комарницький.

За його словами, люди з авто змушені були вийти на його вимогу, а один із них представився Михайлом Ткачем і пояснив, що таким чином він нібито хотів узяти у нього інтерв'ю.

«До речі, що тільки-но приїхав, хоча авто стояло на цьому місці вже тривалий час», — додав Комарницький.

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За словами ексдепутата, він запропонував Ткачу у цивілізований спосіб узяти у нього розгорнуте інтерв'ю, якщо він справді цього хоче, та залишив йому свій номер телефону.

«Згодом я отримав від Ткача повідомлення в WhatsApp, у якому він запропонував домовитися про час спілкування. Я погодився і попросив надіслати мені перелік питань. Запитань від Ткача я досі не отримав. Натомість побачив у його Telegram-каналі лише якийсь анонс, нашпигований пропагандистськими штампами», — додав Комарницький.

На думку адвоката, журналіст, швидше за все, не планує професійно розбиратися в ситуації і робити з ним інтерв'ю.

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«Виходячи з поведінки Ткача, складається враження, що він не має наміру розібратися в ситуації і зробити повноцінне професійне інтерв'ю. … Його завдання — випустити черговий маніпулятивний сюжет, який не має нічого спільного з журналістикою», — вважає Комарницький.

Також, за його словами, він розумію, «звідки ростуть корені цієї історії: на моїй батьківщині проти мене сфабрикували кримінальні справи, які розсипаються через відсутність доказової бази…».

Нагадаємо, журналіст «Української правди» Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook розповів про розмову з Денисом Комарницьким.

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