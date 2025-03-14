«Русіч» Ян Петровський, який вбивав українців, отримав довічне ув’язнення

У Фінляндії до довічного увʼязнення засуджено російського найманця та неонациста Яна Петровського (також відомий як Воїслав Торден), який убивав українців. Одного з екскерівників угрупування російських бойовиків «Русіч» підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше у період із червня 2014 року до серпня 2015 року у Луганській та Донецькій областях. Соратника неонациста Олексія Мільчакова було затримано у Фінляндії влітку 2023 року.

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Як повідомляють в СБУ, доказову базу у справі Петровського забезпечували українська спецслужба, Офіс генпрокурора та правоохоронці Фінляндії.

«Головуючий суддя Окружного суду Гельсінкі оголосив йому вирок у вигляді довічного позбавлення волі. Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України», — підкреслили в СБУ.

В матеріалах справи зазначається, що росіянин причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині. Він позував для фото на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України. Ці події відносяться до часу, коли Петрвський входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи «Русич» 2-го армійського корпусу Південного військового округу рф, де він був заступником командира угрупування.

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Проте, як пише видання yle.fi, Окружний суд Гельсінкі засудив росіянина Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири військові злочини, хоча прокурор вимагав для нього довічного ув'язнення за п'ять військових злочинів. П'яте — як раз про розстріл автівок «айдарівців» на Луганщині.

В юності росіянин років жив у Норвегії, але у 2016 році був депортований до росії, оскільки вважався загрозою безпеці. Він як найманець воював у Сирії у складі ультраправого угруповання на боці режиму президента Башара Асада. У 2023 році Україні було відмовлено в екстрадиції Петровського.

Фото СБУ

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