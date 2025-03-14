Справжня зима повертається: коли чекати снігу і різкого похолодання

Незвично теплий початок березня залишається у минулому, адже в Україну готовий вторгутися атмосферний фронт з Півночі.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, 15−16 березня почнуться дощі, які у західних та північних областях країни переходитимуть у сніг. Тож у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву висотою до 10 см.

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Також можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.

17−19 березня температура різко знизиться під впливом мас арктичного повітря. Тож вночі очікується до -8 С морозу, вдень температурний максимум становитиме 6° тепла.

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Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко додає, що у Києві, в суботу, 15 березня, є ймовірність невеликого дощу, а в неділю істотних опадів можна не очікувати. Втім, температура повітря теж впаде — з +10+12 до +5+7 градусів.

А в неділю протягом дня одягайтеся тепліше, стовпчики термометрів коливатимуться близько біля позначок +2+5 градусів.

Істотного потепління можна очікувати в кінці наступного тижня, ближче до 22−23 березня, — прогнозує пані Діденко.

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