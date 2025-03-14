Будуть залучені всі необхідні сили й засоби: Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ та виконувачу обовʼязків генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти вбивства активіста Дем'яна Ганула.

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Про це він повідомив у соціальній мережі.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула», — написав Зеленський.

За його словами, десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину.

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Зʼясовуються всі обставини його скоєння.

«Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти», — додав президент.

Зазначимо, сьогодні вдень, 14 березня, у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак згодом стало відомо, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула. Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.

Нагадаємо, що через кілька годин після вбивства правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. Також було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоїли злочин.



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