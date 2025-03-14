Вбивство Дем'яна Ганула: поліція показала фото стрільця (фото)

Національна поліція України опубліковала фотографії чоловіка, який причетний до умисного вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула — його застрелили ранком 14 березня в Одесі.

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В поліції зазначають, що наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження цієї людини.

Фото поліції

Фото поліції

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Громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо місцезнаходження чоловіка з фотографії, просять повідомити в поліцію за номерами телефонів:

+38(073)-255−51−26;

+38(094)-949−83−64;

або на спецлінію «102».

В мережу вже викладали відео, на якому зафіксований момент вбивства. На кадрах видно, що чоловік спокійно нахиляється до Дем'яна Ганула, який лежить на землі, та стріляє йому в голову. При цьому поруч з місцем вбивства знаходилися ще дві людини. Ймовірно, випадкові перехожі.

Тим часом у тг-каналах поширюється непідтверджена інформація, що стрілок здався правоохоронцям.

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Нагадаємо, що на початку цього року правоохоронці попередили вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я, затримавши двох мешканців Київщини. Жінка та чоловік хотіли помститися чиновнику через його професійну діяльність як медика. Будучи лікарем-анестезіологом, заступник міністра чергував у медзакладі, куди доставили постраждалу у ДТП жінку, яку лікарі так і не змогли врятувати. Друзі померлої вважали, що саме анестезіолог винен в її смерті, і вирішили помститися.

Фото поліції

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