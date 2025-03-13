Двадцять годин під завалами: у Костянтинівці дивом врятували постраждалу від ворожого обстрілу (фото, відео)

В Костянтинівці на Донеччині, яку російські загарбники щодня атакують з повітря, жінка майже добу провела під завалами і була врятована співробітниками ДСНС.

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«Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки — жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту. Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат — жінку вдалося дістати живою!» — повідомили в надзвичайній службі.

Постраждалу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні.



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Загалом за останні дні рятувальники розібрали близько 2,5 тонни будівельних конструкцій в районах, що були атаковані ворогом — росіяни цілили по житловій забудові.

Так, напередодні авіабомби зруйнували 6 багатоповерхових будинків, аптеку, магазин та автомобілі. Співробітники ДСНС з вогню та з-під завалів врятували шістьох містян.

В Костянтинівці надзвичайники врятували з-під завалів та вогню сімох містян. Фото ДСНС

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«Ворожі удари спричинили масштабні пожежі у двох 9-поверхівках. Під загрозою повторних атак рятувальники, ризикуючи життям, винесли з вогню 5 мешканців. Також з-під руїн зруйнованої квартири на 9-му поверсі витягли чоловіка», — зазначили в ДСНС.

В Костянтинівці на Донеччині ворожі бомби пошкодили житлову забудову. Фото ДСНС

Загалом росіяни завдали удару по місту одинадцятьма авіабомбами.

Також загарбники вдарили й по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Під час ракетної атаку пошкоджень зазнала будівля об’єкта соціальної інфраструктури — сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України на Дніпропетровщині.

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Фото ДСНС

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