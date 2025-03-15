Український боєць ММА Амосов «задушив» суперника-американця у першому раунді (відео)

Знаменитий український боєць ММА 31-річний Ярослав Амосов (28 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка), який зазнав у листопаді 2023-го першої невдачі в кар'єрі і втратив пояс чемпіона Bellator у напівсередній вазі, відсвяткував перший успіх після паузи в кар'єрі.

ВІДЕО ДНЯ

У головному бою на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії спортсмен з Ірпеня на прізвисько Динамо за 43 секунди до закінчення першого раунду переміг задушливим прийомом 37-річного чемпіона UNF у середній вазі Кертіса Міллендера (22 перемоги, 7 з них — нокаутом, 12 поразок) із США.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Ярослав Амосов оголосив про завершення контракту з Bellator, у якому він виступав із 2018-го. Як відомо, влітку 2021 року українець переміг бразильця Дугласа Ліму та здобув чемпіонський титул. Потім Ярослав провів один успішний захист пояса (здолав після повернення з війни Логана Сторлі), але в наступному бою з Джейсоном Джексоном зазнав поразки, яка стала першою в його кар'єрі в змішаних єдиноборствах. До речі, раніше Амосов заявив, що має намір продовжити кар'єру в UFC.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Амосов зберіг свій чемпіонський пояс у розграбованому росіянами Ірпені.

РЕКЛАМА

Фото X Bellator

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook