У ніч на суботу, 18 листопада, непереможний досі український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов, який здобув у лютому 27-у перемогу в кар'єрі, в головній події турніру Bellator 301 у Wintrust Arena у Чикаго (США) провів другий захист свого титулу в бою проти Джейсона Джексона з Ямайки.

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Початок поєдинку у напівсередній вазі (до 77,1 кг) пройшов в марних спробах 30-річного українця обеззброїти 33-річного опонента. Джексон вміло боронився, потужно відповідаючи. У підсумку Амосов спочатку побував у нокдауні, а в 3-му раунді боєць з Ямайки відправив Ярослава у нокаут та позбавив чемпіонського титулу.

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