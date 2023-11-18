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Амосов — Джексон: відео нокауту та огляд чемпіонського бою українця на Bellator 301

10:03 18 листопада 2023
Ярослав Амосов та Джейсон Джексон

У ніч на суботу, 18 листопада, непереможний досі український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов, який здобув у лютому 27-у перемогу в кар'єрі, в головній події турніру Bellator 301 у Wintrust Arena у Чикаго (США) провів другий захист свого титулу в бою проти Джейсона Джексона з Ямайки.

Початок поєдинку у напівсередній вазі (до 77,1 кг) пройшов в марних спробах 30-річного українця обеззброїти 33-річного опонента. Джексон вміло боронився, потужно відповідаючи. У підсумку Амосов спочатку побував у нокдауні, а в 3-му раунді боєць з Ямайки відправив Ярослава у нокаут та позбавив чемпіонського титулу.

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