Відомий військовий аналітик Олександр Коваленко поділився думками щодо поточного стану справ на Курському напрямку.

«Курська операція — відхід.

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Цього тижня в завершальну фазу вийшла операція відведення військ із Суджі, що в Курській області, що переросло в найжорстокішу хвилю «зради» та токсичного коктейлю з хайпу та алармізму. Зараз можна чути такі наративи і панічні заяви як, наприклад: «Договорнячок з путіним!», «Суджу здали за 2 дні!!!», «Навіщо це все було потрібно!», «Росіяни наступають і їх не зупинити!»

Що ж, думаю зараз час розставити всі крапки над «ї» і назвати все своїми іменами.

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Думаю, всі чудово пам'ятають мою замітку, присвячену військовій цензурі і тому, що під час війни, багатьом слід було тримати рота закритим, а не розповідати кого, звідки і коли потрібно виводити, заводити, наступати і так далі. У тій нотатці я детально виклав шкоду від таких корисних для російських спецслужб голів, що говорять, які допомагають проводити аналіз ситуації, використовуючи додаткові дані для обробки.

Але найгірше в тій ситуації було те, що своїм криком ці персоналії заважали проведенню найскладнішого у військовому мистецтві тактичного прийому управління військами як операція відведення військ!

Тільки людина далека від військової справи не могла не помітити, що з початку 2025 року в Курській області проводилася найскладніша операція з виведення військ із зон ризику — максимально віддалених від кордону вглиб Курської області. Ось тільки ті, хто це помітив, свій рот на кожному розі не відкривав, а всі інші, створювали абсолютно недоречні і шкідливі хвилі.

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Причиною початку цієї операції стало те, що ситуація в Курській області стала погіршуватися з кінця 2024 року початку 2025 року, у зв'язку з поступальним але впевненим взяттям росіянами під вогневий контроль логістики на КО. Це ускладнювало МТО підрозділів, що знаходяться на далеких рубежах і не мають достатньої вогневої підтримки як від артилерії, так і від fpv-дронів. Крім того, скорочення допомоги від США, а також піковий момент — припинення постачання розвідданих, робили цю операцію неминучою та прискорювали процес.

Але, що найцікавіше, операцію відведення військ було проведено так, що навіть російське командування групи військ «Північ» і Генштаб зс росії, тільки до березня зрозуміли, що відбувається. На той час, основна частина техніки та артилерії вже були відведені на більш вигідні позиції, а по лінії бойових зіткнень розміщувалися ар'єргарди.

Минулого і цього тижня ми з вами могли спостерігати саме ар'єргардні бої, покликані гальмувати просування російських військ, дозволяючи силам СОУ, що залишилися, відійти на нові позиції з мінімальними втратами. І в той час як російська пропаганда гордо себе била в груди, заявляючи про якусь надуспішну наступальну операцію і втечу СОУ, насправді генерали у високих кабінетах спостерігали, як їх просто обвели навколо пальця і, їм не вдалося організувати ні оточення, ні оперативний розгром сил супротивника, а довелося зіткнутися з продумано підготовленою розстановкою ар'єргардів.

Впевнений, зараз багатьох адептів «зради» та банальних хейтерів розірве на клапті, але я скажу наступну річ — цього тижня ми з вами могли спостерігати за однією з найкращих операцій відведення військ у сучасній історії військової науки. Звичайно ж, мисливці за хайпом і всепропальщики це пропустять повз вуха і продовжуватимуть жовчно випорожнюватися, але ось історія цю операцію гідно оцінить.

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У цілому ж «Курська операція», не лише протягом 7, ганебних для російської армії, місяців, виконувала свої функції, по сковуванню і перемелюванню російського угруповання на її ж території, а також постановки путіна у позицію цугцванг, а й сформувала умови для нового етапу…

Восьмий місяць Курської операції, — написав він.

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