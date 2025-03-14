Мольфар Макс Гордеєєв нагадав, що сьогодні, 14 березня, починається «Коридор затемнень», який триватиме до кінця місяця.

А чому саме приділити час завтра, в перший вихідний тижня, порадили професійні тарологи.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — «Паж Жезлів»

Завтрашній день буде сприятливим для самовираження та нових можливостей. Овни зможуть справити гарне враження на оточуючих, якщо виявлять упевненість у собі та творчий підхід. Однак у особистому житті важливо утриматися від гострих розмов — конфлікт може спалахнути несподівано та порушити гармонію стосунків. Краще присвятити час хобі або вивченню нової інформації, яка може стати в нагоді в майбутньому.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕЦЬ — «Четвірка жезлів»

Тільцям варто нарешті завершити справи, які довго відкладалися. Карта «Четвірки Жезлів» символізує досягнення стабільності та внутрішньої гармонії. Можливо, на вас чекає приємна подія, пов'язана з сім'єю або друзями. Цього дня важливо відсвяткувати свої успіхи та дозволити собі трохи відпочинку. Не сумнівайтеся у своїх рішеннях — зірки на вашому боці.

БЛИЗНЮКИ — «Шістка Кубків»

РЕКЛАМА

Цей день принесе Близнюкам несподівані, але приємні сюрпризи. Можливо, це буде несподіваний фінансовий прибуток чи шанс повернути старий борг. Крім того, карта «Шістки Кубків» вказує на можливу зустріч з людиною з минулого, яка пробудить у вас теплі спогади. В особистому житті Близнюки можуть привернути увагу протилежної статі, тому день підходить для романтичних знайомств.

РАК — «Король Кубків»

Раки повинні зосередитися на емоційній рівновазі та гармонії. «Король Кубків» говорить про те, що домашні турботи та затишна атмосфера стануть найкращим вкладенням вашого часу. Не беріть близько до серця дрібні подразники — це допоможе зберегти гарний настрій. День сприятливий для обговорення сімейних питань, особливо якщо потрібний мудрий підхід та спокій.

ЛЕВ — «Імператор»

РЕКЛАМА

Левам слід зробити паузу у повсякденних турботах і дозволити собі трохи розслабитись. Карта «Імператора» говорить про необхідність зберігати контроль за ситуацією, але без зайвого тиску на оточуючих. Важливо уникати конфліктів та бути дипломатичними. Увечері можливий приємний сюрприз від близьких людей, який підніме настрій.

ДІВА — «Туз Жезлів»

День почнеться з напруженої обстановки, і Дівам може здатися, що все складається не на їхню користь. Однак до середини дня ситуація стабілізується, а надвечір ви відчуєте приплив сил. Карта «Туза Жезлів» вказує на нові можливості, несподівані подарунки та гарні новини. Головне — зберігати віру в себе та не опускати руки, навіть якщо ранок здається невдалим.

ТЕРЕЗИ — «Місяць»

Для Терезів цей день буде сповнений загадок та можливих ілюзій. Карта «Місяця» попереджає про те, що деякі речі не будуть такими очевидними, як покажуться на початку. Завтра будьте уважні до деталей та не піддавайтеся емоціям. Також важливо не дратуватися через дрібниці і зберігати холоднокровність. В особистому житті можливі зміни, але їх напрямок залежить від ваших дій.

СКОРПІОН — «Десятка Жезлів»

Скорпіонам цей день підходить для аналізу своїх цілей та позбавлення від зайвих зобов'язань. Карта «Десятки Жезлів» говорить про те, що ви могли взяти на себе занадто багато зобов'язань, і зараз відчуваєте себе у складній ситуації. Можливо, настав час відпустити непотрібні зв'язки чи проєкти, які вже не приносять користі. Відпочинок та переосмислення пріоритетів допоможуть вам рухатися далі з новими силами.

СТРІЛЕЦЬ — «Лицар Кубків»

Завтрашній день принесе Стрільцям нові знайомства та розширення кола спілкування. Можливо, ви зустрінете людей, які виявляться корисними у майбутньому. В той же час карта «Лицаря Кубків» попереджає про можливі несподівані витрати — будьте обережні з фінансами. В особистому житті день сприятливий для романтичних зустрічей та зізнань.

КОЗЕРІГ — «Туз Пентаклів»

Козерогам рекомендується зайнятися покупками або інвестиціями — день сприятливий для фінансових рішень. Карта «Туза Пентаклів» обіцяє вигідні придбання та перспективи зростання. Також зірки радять звернути увагу на романтичні відносини — можливо, настав час проявити більше ініціативи та додати до них трохи спонтанності.

ВОДОЛІЙ — «Двійка Мечів»

Завтрашній день вимагатиме від Водоліїв турботи про своє здоров'я та емоційний стан. Можливо, останнім часом ви відчували напругу, і зараз дати собі відпочинок. День ідеально підходить для спокійного відпочинку у затишній обстановці. Якщо ви відчуваєте нерішучість у якомусь питанні, не поспішайте з висновками — правильне рішення прийде саме.

РИБИ — «Паж Пентаклів»

День сприятиме творчості та реалізації давніх ідей. Можливо, у вас з'явиться натхнення, яке допоможе зробити важливий крок до своїх мрій. Також карта «Пажа Пентаклів» радить не забувати про практичний бік життя — дійте розумно і не втрачайте зв'язок з реальністю. Очікуються події, які можуть суттєво вплинути на ваше майбутнє.

Також радимо звернути увагу на ексклюзивний гороскоп на березень від авторки «ФАКТІВ» Людмили Булгакової.

283

Читайте нас у Facebook