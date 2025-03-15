Ще частина українців отримали право на пільгову оплату комуналки: кого це стосується та який розмір знижки

В Україні є кілька категорій громадян, які мають право на отримання пільг при оплаті житлово-комунальних послуг і цей перелк постійно поповнюється. Ось і на початку березня Уряд схвалив законопроєкт, який гарантує пільги і для учасників Революції Гідності, пише інформаційний портал.

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Зокрема, ця категорія громадян зможе отримувати щомісячні виплати для компенсацію своїх видатків на комунальні послуги, а також купівлю побутового пічного палива.

При цьому площа, на яку нараховуватиметься знижка за комуналку, визначатиметься максимальною відповідно до норм для житлового приміщення, пише інформаційний портал.

Знижка поширюватиметься як на оплату комунальних послуг, так і придбання пічного палива.

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Розмір знижки

Знижка у розмірі 75% надається учасникам Революції Гідності з інвалідністю ІІІ групи, а також постраждалим, які досягли пенсійного віку.

Знижка у розмірі 50% нараховуватиметься членам сімей загиблих учасників Революції Гідності.

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Найвищу знижку (у розмірі 100%) зможуть отримати учасники Революції Гідності з інвалідністю І та ІІ груп.

Тепер /законопроєкт має бути ухвалено Верховною Радою.

Також фахівці пояснили, які комунальні послуги можна не оплачувати за відсутності в будинку протягом 30 днів і більше.

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