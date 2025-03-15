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Клуб споживачів

Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

18:21 15 березня 2025
Рахунки за комунальні послуги. Фото sm.gov.ua

Рахунки за комунальні послуги навіть під час війни продовжують шокувати споживачів. І це відбувається зокрема й тому, що борги накопичуються, навіть якщо квартира або будинок стоять порожні понад 30 днів.

Але як виявилося, добитися зменшення витрат цілком реально, пишуть Економічні новини.

Зокрема йдеться про комунальні послуги, які залежать від кількості зареєстрованих мешканців квартири чи будинку, тобто:

  • вивіз сміття,
  • постачання води та водовідведення (за лічильниками),
  • газ (якщо не використовується).

Водночас оплата за опалення, обслуговування будинку та електроенергію (якщо є підключені прилади) має здійснюватися обов’язково.

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Як зменшити нарахування

Для цього слід подати аписати заяву на ім’я постачальника послуг (ЖЕК, ОСББ або комунальне підприємство), надавши підтверджуючі документи, наприклад:

  • довідку ВПО,
  • штамп у паспорті або довідку про виїзд за кордон,
  • документи про відрядження або лікування в іншому місті.

Після цього дочекатися розгляду заявки та рішення щодо перерахунку.

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Важливо, що заяву потрібно подавати до початку періоду відсутності або одразу після повернення, а перерахунок можливий лише на майбутні платежі — борги, що вже накопичилися, можуть не скасувати. Якщо ж постачальник послуг відмовляє у перерахунку без законних підстав, можна звертатися зі скаргою до місцевої влади або суду.

Також «ФАКТИ» писали, експерт розповів, які рахунки та чому мають право не оплачувати мешканці багатоповерхівок.

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