Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

Рахунки за комунальні послуги навіть під час війни продовжують шокувати споживачів. І це відбувається зокрема й тому, що борги накопичуються, навіть якщо квартира або будинок стоять порожні понад 30 днів.

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Але як виявилося, добитися зменшення витрат цілком реально, пишуть Економічні новини.

Зокрема йдеться про комунальні послуги, які залежать від кількості зареєстрованих мешканців квартири чи будинку, тобто:

вивіз сміття,

постачання води та водовідведення (за лічильниками),

газ (якщо не використовується).

Водночас оплата за опалення, обслуговування будинку та електроенергію (якщо є підключені прилади) має здійснюватися обов’язково.

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Як зменшити нарахування

Для цього слід подати аписати заяву на ім’я постачальника послуг (ЖЕК, ОСББ або комунальне підприємство), надавши підтверджуючі документи, наприклад:

довідку ВПО,

штамп у паспорті або довідку про виїзд за кордон,

документи про відрядження або лікування в іншому місті.

Після цього дочекатися розгляду заявки та рішення щодо перерахунку.

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Важливо, що заяву потрібно подавати до початку періоду відсутності або одразу після повернення, а перерахунок можливий лише на майбутні платежі — борги, що вже накопичилися, можуть не скасувати. Якщо ж постачальник послуг відмовляє у перерахунку без законних підстав, можна звертатися зі скаргою до місцевої влади або суду.

Також «ФАКТИ» писали, експерт розповів, які рахунки та чому мають право не оплачувати мешканці багатоповерхівок.



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