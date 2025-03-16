Огнєвіч розповіла, як готувати корисний сніданок, а Volkanov дав «жахливу» пораду дівчатам, яким розбили серце

Популярна співачка, героїня проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка нещодавно розповіла про головні пʼять корисних звичок у своєму харчуванні, вирішила «перейти від теорії до практики» і привела приклад здорового сніданку за цими принципами.

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Зокрема, красуня радить час від часу готувати зранку деруни.

«Деруни — смачна класика на сніданок!» — назвала вона свій допис у соціальній мережі.

Для дерунів за рецептом Злати знадобляться:

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5 картоплин;

1 цибулина;

1 яйце;

2 ст. ложки борошна;

Сіль, перець — за смаком;

Олія для смаження.

Як готувати деруни за рецептом Огнєвіч

1. Очистити картоплю та натерти на дрібній тертці. Відтиснути зайву рідину.

2. Додати натерту цибулю, яйце, борошно, сіль і перець. Перемішати.

3. Розігріти пательню з олією, і викласти тісто ложкою.

4. Після цього смажимо кожен дерун по 2−3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

5. І, нарешті, подаємо готові деруни зі сметаною!

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На відміну від Злати співак Dima Volkanov вирішив відійти від «кулінарних стандартів» і «дав пораду» дівчатам відносно того, що робити у тому разі, коли їм розбили серце нерозділеним коханням.

Звичайно, такі «поради», це — скоріш за все — «жарт» від колишнього «зайки Сердючки», і насправді Діма думає зовсім по-інакшому. Хоча його недавня пісня, яка міцно розташувалася у хіт-параді, теж наводить на певні роздуми. Будемо сподіватись, що у народного улюбленця все буде добре.

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